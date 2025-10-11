Обвиняемые в покушении на Симоньян признали вину в хулиганстве

Некоторые обвиняемые в подготовке покушения на главного редактора МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян признали вину по статье о хулиганстве. Об этом сообщил участник судебного процесса.

«В участии в террористическом сообществе и по другим статьям — не признали», — уточнил собеседник агентства для РИА Новости. ФСБ совместно с МВД и СКР предотвратила подготовку убийства Симоньян и телеведущей Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые проводили разведку мест работы и проживания журналисток.

У задержанных изъяли автомат Калашникова с боеприпасами, холодное оружие и спецсредства. По данным следствия, участники группировки готовили покушения по заказу СБУ за вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Ранее обвиняемым по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак были предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах к экстремизму, участии в террористической организации, разбое и хулиганстве, а также добавлена статья о возбуждении ненависти или вражды. По данным следствия, задержанные из неонацистской группировки «Параграф-88» действовали по заказу СБУ, за что им обещали по 1,5 млн рублей за каждое преступление.

