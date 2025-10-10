Тысячи тонн мусора вывезли с незаконной свалки после жалоб челябинцев

В Челябинске завершили ликвидацию несанкционированной свалки в Металлургическом районе, на которую ранее пожаловались жители. Коммунальщики вывезли более 7,6 тысячи тонн отходов. Об этом сообщила прокуратура региона.
«По итогам проверки публикации СМИ в июне 2025 года прокуратурой города установлено, что по ул. Дубравной, 12 образована несанкционированная свалка отходов. Прокурором заместителю главы города по городскому хозяйству внесено представление. Управление экологии администрации г. Челябинска заключило контракты на проведение работ по ликвидации свалки, с территории вывезено более 7600 тонн отходов», — рассказали в надзорном ведомстве.
В администрации города уточнили, что для предотвращения повторного захламления участка произведена опашка территории, установлены аншлаги с предупреждением о запрете складирования мусора и смонтированы камеры видеонаблюдения. Сейчас обстановка вокруг участка остается под постоянным контролем прокуратуры Челябинска.
Как ранее писало URA.RU, на ликвидацию незаконной свалки администрация Челябинска направила около 42,5 миллиона рублей. Площадь заваленной мусором территории составляла 31 тысячу квадратных метров.
