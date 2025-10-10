10 октября 2025

В Челябинске построили новые трибуны для болельщиков на стадионе «Лидер»

Трибуны построены с учетом всех современных стандартов
В Челябинске на территории спортивного комплекса «Лидер» в Ленинском районе завершилось строительство новых современных трибун для болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Зрительская трибуна построена с учетом всех современных требований и стандартов, чтобы обеспечить безопасность болельщиков. Она оснащена удобными сиденьями и обеспечивает отличную видимость, что сделает пребывание на стадионе более комфортным», — говорится в сообщении мэрии.

Реконструкция спортобъекта проводится поэтапно, финансирование обеспечивает областной бюджет при поддержке губернатора Алексея Текслера. На выделенные средства полностью заменили уличное футбольное поле и возвели новую трибуну. Особое внимание уделили материалам и конструкциям. До конца 2025 года также планируется завершить ремонт фасада здания спорткомплекса, чтобы привести его внешний облик в соответствие с современными стандартами.

