В Челябинске построили новые трибуны для болельщиков на стадионе «Лидер»

В Челябинске на территории спортивного комплекса «Лидер» в Ленинском районе завершилось строительство новых современных трибун для болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Зрительская трибуна построена с учетом всех современных требований и стандартов, чтобы обеспечить безопасность болельщиков. Она оснащена удобными сиденьями и обеспечивает отличную видимость, что сделает пребывание на стадионе более комфортным», — говорится в сообщении мэрии.
Реконструкция спортобъекта проводится поэтапно, финансирование обеспечивает областной бюджет при поддержке губернатора Алексея Текслера. На выделенные средства полностью заменили уличное футбольное поле и возвели новую трибуну. Особое внимание уделили материалам и конструкциям. До конца 2025 года также планируется завершить ремонт фасада здания спорткомплекса, чтобы привести его внешний облик в соответствие с современными стандартами.
