Вучич обсудит с Россией защиту от санкций США

Президент Сербии Александр Вучич проведет встречу с председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым и первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным в Белграде 13 октября. Главной темой переговоров станут последствия введения санкций США против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в эфире телеканала РТС.
"Председатель правления "Газпром нефти" господин Александр Дюков вместе с заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным приедут в Белград в воскресенье, чтобы в понедельник в 12 часов (13:00 мск — прим. URA.RU) встретиться с президентом Вучичем и посмотреть, каков план", — заявила министр. Джедович-Ханданович отметила, что ранее сербские власти надеялись на смягчение санкционного давления со стороны США и европейских партнеров, однако новые ограничения поставили под угрозу стабильность топливного рынка и энергетической безопасности страны.
В правительстве Сербии подчеркивают, что NIS является стратегически важной компанией для национальной экономики, а сотрудничество с российскими партнерами — ключевым элементом энергетической политики. Власти намерены выработать с российской стороной совместный план действий для минимизации негативных последствий санкций и обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов.
Вопрос о будущем NIS и российско-сербского энергетического сотрудничества стал одним из центральных в повестке Белграда после ужесточения санкционного режима. Ожидается, что по итогам переговоров стороны определят дальнейшие шаги для стабилизации ситуации в отрасли и сохранения ключевых инвестиционных проектов.
Введение санкций США против NIS, вступивших в силу 1 октября, стало серьезным ударом для Сербии, поскольку компания является ключевым игроком в обеспечении страны топливом и энергетическими ресурсами. Президент Александар Вучич ранее заявлял о возможных тяжелых последствиях для страны в политическом, экономическом и социальном плане. Также президент Сербии выразил уверенность, что страны Европы будут выполнять требования США, о чем писал RT. Санкции были введены из-за аффилированности NIS с российской «Газпром нефтью».
