Роскосмос сообщил об успешном испытании ступени новой ракеты

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила об успешном завершении наземных огневых испытаний первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Это событие открывает путь к началу летно-конструкторских испытаний, что является ключевым этапом в реализации проекта, заявили в пресс-службе компании.
«РД-171МВ отработал положенные 160 секунд. Это позволяет приступить к летно-конструкторским испытаниям ракеты-носителя „Союз-5“, создаваемой предприятием Роскосмоса — Ракетно-космическим центром „Прогресс“», — сообщает Роскосмос. Достижение этого рубежа означает, что все системы первой ступени функционировали штатно, подтверждая надежность и безопасность конструкции.
Ранее, 10 октября 2025 года, специалисты Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности провели успешные огневые испытания первой ступени «Союза-5», подтвердив надежность работы двигателя РД-171МВ и всех бортовых систем. Полученные результаты позволили приступить к подготовке ракеты к летно-конструкторским испытаниям, а первый запуск с космодрома Байконур намечен на конец 2025 года. Разработка ракеты-носителя «Союз-5» ведется Ракетно-космическим центром «Прогресс». Этот проект имеет стратегическое значение для России, поскольку «Союз-5» должен стать основой для будущих пилотируемых и автоматических космических миссий, включая программы по освоению дальнего космоса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.