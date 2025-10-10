«Роскосмос»: огневые испытания ракеты «Союз-5» прошли успешно

Специалисты Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности 10 октября провели успешные наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты «Союз-5». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос». Испытания прошли на стенде центра, где основное внимание уделялось проверке работы двигателя и взаимодействию всех бортовых систем.
«Сегодня в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности проведены наземные огневые испытания первой ступени ракеты „Союз-5“. Испытания завершились успешно», — сообщили в госкорпорации. Представители предприятия также отметили, что полученные данные подтверждают надежность конструкции и соответствие заявленным характеристикам.
В ходе теста кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ с тягой 800 тонн проработал в течение 160 секунд. Специалисты проверили работу всех основных систем и зафиксировали корректное взаимодействие электронных и механических узлов первой ступени. В госкорпорации добавили, что испытанная ступень станет основой для перспективной ракеты сверхтяжелого класса, что открывает новые возможности для реализации крупных космических программ.
По информации «Роскосмоса», успешное завершение огневых испытаний позволяет перейти к следующему этапу — подготовке ракеты к старту с космодрома Байконур. Первый запуск «Союза-5» запланирован на конец 2025 года.
