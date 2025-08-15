Россия и США приблизили президента Украины Зеленского, а также его европейских сторонников к отставке. Как рассказали эксперты URA.RU, политики ЕС боятся, что Путин и Трамп вот-вот завершат украинский кризис, и они больше не смогут держаться у власти за счет милитаристской повестки.
Реагируя на предстоящий саммит России и США на Аляске без участия Украины или представителей Европы, лидер «незалежной» Владимир Зеленский дает понять, что он боится положительного исхода переговоров. Ведь они при участии лидеров мировых держав могут завершиться урегулированием украинского кризиса, что поставит под сомнение легитимность всей власти на Украине, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.
«Давайте представим, что будет, если завтра завершится вооруженный конфликт между Россией и Украиной... Сначала от Зеленского потребуют отмены военного положения в стране, а потом встанет вопрос о легитимности не только лидера «незалежной», но и всей Рады.
В итоге европейские власти добьются выборов президента Украины, а также роспуска всей политической верхушки, ведь Зеленскому уже не помогут. Действующего президента и его сторонников пошлют вон за проигранную войну и колоссальную коррупцию внутри страны», — рассказал Гуреев.
Опасаясь этого, Зеленский отчаянно дает понять Европе, что несмотря на все неудачи, продолжит транслировать информационную повестку своих сторонников из ЕС, чтобы в нем максимально не разочаровались. Вдруг ему не удастся затянуть украинский кризис, отмечает эксперт.
«Истерия Европы вокруг предстоящего саммита РФ и США на Аляске тоже связана с опасениями его русофобских представителей о завершении украинского кризиса. И дело даже не в том, что у них уже не будет инструмента, с помощью которого они захотят нанести стратегическое поражение России, а в том, что они боятся потерять свои руководящие должности.
Сейчас все ведущие политики ЕС зарабатывают и держатся у власти за счет русофобской повестки, то есть на основе придуманного ими внешнего врага — России. А если конфликт завершится, то им придется восстанавливать все заново, или придумывать новую повестку», — сообщил Гуреев.
Ставя под сомнение важность проведения российско-американских переговоров, европейские элиты стараются высказать недовольство именно президенту США Дональду Трампу, думает советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич. «Конечно, их беспокоит, что Европу вытесняют из переговорного процесса, ведь они понимают, что это довольно серьезно подрывает их репутацию на мировом уровне. Например, политические деятели стран мирового большинства, а это ряд государств Латинской Америки, Азии и Африки, уже осознают ослабление Европы», — говорит Буневич.
По словам эксперта, в отличие от ЕС, американский лидер дает понять, что хочет наладить отношения с Россией, а относительно украинского кризиса говорит: если Европа и хочет поставлять американское вооружение на Украину, то пусть за нее платит. «Делая Европу зависимой от США, Трамп ставит ее в унизительное положение», — добавил советник директора РИСИ.
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский тоже считает, что истерия европейской элиты вокруг саммита на Аляске связана с вытеснением ЕС из этого процесса. Однако реакцию Зеленского на это событие он интерпретирует исходя из того, что переговоры по украинскому кризису ничем не закончатся.
«Возможно, Зеленский считает, что РФ и США не смогут договориться о прекращении огня, поэтому вместе с европейскими политиками он подогревает обстановку, чтобы убедить Трампа в его ложных ожиданиях насчет завершения конфликта и вынудить его увеличить поставки вооружения в „незалежную“, потому что без иностранной поддержки „украинский зомби“ уже не может существовать. Более того, Зеленский считает, что у него еще есть возможность затягивать конфликт по той причине, что Россия не настроена проводить массовую мобилизацию, которая способна качественно изменить ситуацию на фронте», — считает он.
