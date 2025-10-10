Администрация Екатеринбурга потратит 26 миллионов рублей на постройку и поддержание работы ледового городка в центре города. В этом году его оформят в стиле «Свердловский рок-клуб». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Главная городская елка будет высотой не менее 30 метров. Ее должны установить до конца декабря 2025 года. Помимо традиционных ледяных фигур и праздничной иллюминации, на территории появятся две новые горки, лабиринт «Рок» и тематическая входная арка «Я люблю рок» в форме «козы», которую любят показывать рокеры. Площадку украсят снеговики с музыкальными инструментами, сцену оборудуют светодиодным экраном, а по всему городку разместят светящиеся виниловые диски.
Ранее стало известно, что возводить ледовый городок начнут уже в середине ноября 2025 года. Как и в прошлый год, он будет располагаться в Историческом сквере. На площади 1905 года вновь появится главный каток.
