10 октября 2025

Власти потратят десятки миллионов рублей на ледовый городок в Екатеринбурге. Фото

Ледовый городок в 2025 году в Екатеринбурге будет посвящен року
© Служба новостей «URA.RU»
Строительство начнется уже середине ноября
Строительство начнется уже середине ноября

Администрация Екатеринбурга потратит 26 миллионов рублей на постройку и поддержание работы ледового городка в центре города. В этом году его оформят в стиле «Свердловский рок-клуб». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Главная городская елка будет высотой не менее 30 метров. Ее должны установить до конца декабря 2025 года. Помимо традиционных ледяных фигур и праздничной иллюминации, на территории появятся две новые горки, лабиринт «Рок» и тематическая входная арка «Я люблю рок» в форме «козы», которую любят показывать рокеры. Площадку украсят снеговики с музыкальными инструментами, сцену оборудуют светодиодным экраном, а по всему городку разместят светящиеся виниловые диски.

Ранее стало известно, что возводить ледовый городок начнут уже в середине ноября 2025 года. Как и в прошлый год, он будет располагаться в Историческом сквере. На площади 1905 года вновь появится главный каток.

© Служба новостей «URA.RU»
