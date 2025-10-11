Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о начале общенационального сбора подписей против военных инициатив Европейского союза. По словам главы правительства, акция призвана продемонстрировать несогласие венгерского общества с политикой Брюсселя в вопросах военной поддержки Украины.
«Мы не можем наблюдать за этим, ничего не делая! Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны, именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый венгр, желающий мира!», — написал премьер-министр в Facebook*.
Глава венгерского кабмина также обратил внимание, что европейская стратегия в отношении Украины, по его мнению, не имеет четких очертаний и больше похожа на неопределенные мечты, чем на реальные планы. Орбан подчеркнул, что ряд стран Евросоюза, несмотря на публичные заявления, в частных разговорах выражают те же опасения — Европа, по его словам, ускоряет движение к войне и может в итоге направить военных на территорию Украины. Ранее президент России Владимир Путин выступая на «Валдае» прокомментировал милитаризацию Европы, о чем писал RT. По его словам, ответ России «мягко говоря, будет очень убедителен».
*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
