ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области

ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонской области с помощью беспилотников
ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонской области с помощью беспилотников
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины за последние сутки обстреляли более десяти населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Новой Маячке Алешкинского МО сбросом боеприпасов с БПЛА частично разрушен индивидуальный жилой дом, где проживала семья с детьми <...> В Великих Копанях в результате целенаправленного удара поврежден гражданский автомобиль», — написал Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, в результате атак пострадавших среди мирных жителей нет, однако повреждена гражданская инфраструктура.

По сообщениям главы региона, украинские военные также вели обстрелы населенных пунктов Алешки, Волынское, Голая Пристань, Заводовка, Збурьевка, Каховка, Песчаное и Чернянка. Ранее Сальдо заявлял о тяжелой ситуации в регионе, о чем писал RT. По его словам, более двух третей населения Херсона уехало, а оставшиеся жители на оккупированной территории сталкиваются с давлением ВСУ.

