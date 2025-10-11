ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области

Вооруженные силы Украины за последние сутки обстреляли более десяти населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В Новой Маячке Алешкинского МО сбросом боеприпасов с БПЛА частично разрушен индивидуальный жилой дом, где проживала семья с детьми <...> В Великих Копанях в результате целенаправленного удара поврежден гражданский автомобиль», — написал Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, в результате атак пострадавших среди мирных жителей нет, однако повреждена гражданская инфраструктура.
По сообщениям главы региона, украинские военные также вели обстрелы населенных пунктов Алешки, Волынское, Голая Пристань, Заводовка, Збурьевка, Каховка, Песчаное и Чернянка. Ранее Сальдо заявлял о тяжелой ситуации в регионе, о чем писал RT. По его словам, более двух третей населения Херсона уехало, а оставшиеся жители на оккупированной территории сталкиваются с давлением ВСУ.
