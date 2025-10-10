В ХМАО три машины «паровозиком» столкнулись на повороте к новому кладбищу

Информация о возможных пострадавших уточняется
В Нижневартовске (ХМАО) на повороте к новому кладбищу три черных автомобиля въехали друг в друга. Об этом рассказывают очевидцы с места происшествия.
«Сразу три авто столкнулись у поворота на новое кладбище», — пишут в telegram-канале «Первый Нижневартовский». На место аварии выехали сотрудники ГИБДД.
Информация о деталях ДТП и возможных пострадавших уточняется. До этого Госавтоинспекция Югры сообщала, что в Нижневартовске на РЭБ Флота 5 октября водитель «Volkswagen Polo» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Газелью».
