10 октября 2025

В ХМАО три машины «паровозиком» столкнулись на повороте к новому кладбищу

В Нижневартовске три автомобиля въехали в друг друга на повороте к кладбищу
Информация о возможных пострадавших уточняется
Информация о возможных пострадавших уточняется Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на повороте к новому кладбищу три черных автомобиля въехали друг в друга. Об этом рассказывают очевидцы с места происшествия.

«Сразу три авто столкнулись у поворота на новое кладбище», — пишут в telegram-канале «Первый Нижневартовский». На место аварии выехали сотрудники ГИБДД.

Информация о деталях ДТП и возможных пострадавших уточняется. До этого Госавтоинспекция Югры сообщала, что в Нижневартовске на РЭБ Флота 5 октября водитель «Volkswagen Polo» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Газелью».

