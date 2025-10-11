Украина получит новую партию самолетов F-16

Бельгия 13 октября получит первые четыре истребителя F-35, заказанные у США, что позволит королевству начать передачу снимаемых с вооружения F-16 Украине. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен.
«Первые четыре F-35 прибудут на авиабазу Флоренн в понедельник», — сообщил Франкен в интервью газете Soir. Ранее бельгийские официальные лица неоднократно заявляли, что поставки F-16 Киеву начнутся сразу после получения новых самолетов.
Бельгия планирует увеличить заказ на F-35 с 35 до 45 единиц в рамках подготовки НАТО к возможному противостоянию с Россией. На вооружении королевства с 1970-х годов находилось около 160 F-16, из которых в исправном состоянии осталось свыше 40 машин.
Передача бельгийских F-16 Украине происходит в рамках общей стратегии западных стран по замене устаревшей авиатехники на современные модели с последующей передачей старых самолетов Киеву.
Ранее европейские страны уже усилили поддержку Украины в военной сфере: летом Нидерланды заключили контракт на производство 600 тысяч беспилотников для Киева, а на заводе VDL в Лимбурге в ближайшие месяцы начнется их серийное производство. Нидерланды и Бельгия входят в число ключевых поставщиков военной техники Украине, несмотря на протесты части населения ряда европейских государств против передачи вооружений.
