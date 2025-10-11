Украина получит новую партию самолетов F-16

Бельгия получит первые F-35 и начнет передачу старых F-16 Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бельгия начнет передавать Украине F-16 после получения первых F-35
Бельгия начнет передавать Украине F-16 после получения первых F-35 Фото:

Бельгия 13 октября получит первые четыре истребителя F-35, заказанные у США, что позволит королевству начать передачу снимаемых с вооружения F-16 Украине. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен.

«Первые четыре F-35 прибудут на авиабазу Флоренн в понедельник», — сообщил Франкен в интервью газете Soir. Ранее бельгийские официальные лица неоднократно заявляли, что поставки F-16 Киеву начнутся сразу после получения новых самолетов.

Бельгия планирует увеличить заказ на F-35 с 35 до 45 единиц в рамках подготовки НАТО к возможному противостоянию с Россией. На вооружении королевства с 1970-х годов находилось около 160 F-16, из которых в исправном состоянии осталось свыше 40 машин.

Передача бельгийских F-16 Украине происходит в рамках общей стратегии западных стран по замене устаревшей авиатехники на современные модели с последующей передачей старых самолетов Киеву.

Ранее европейские страны уже усилили поддержку Украины в военной сфере: летом Нидерланды заключили контракт на производство 600 тысяч беспилотников для Киева, а на заводе VDL в Лимбурге в ближайшие месяцы начнется их серийное производство. Нидерланды и Бельгия входят в число ключевых поставщиков военной техники Украине, несмотря на протесты части населения ряда европейских государств против передачи вооружений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бельгия 13 октября получит первые четыре истребителя F-35, заказанные у США, что позволит королевству начать передачу снимаемых с вооружения F-16 Украине. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен. «Первые четыре F-35 прибудут на авиабазу Флоренн в понедельник», — сообщил Франкен в интервью газете Soir. Ранее бельгийские официальные лица неоднократно заявляли, что поставки F-16 Киеву начнутся сразу после получения новых самолетов. Бельгия планирует увеличить заказ на F-35 с 35 до 45 единиц в рамках подготовки НАТО к возможному противостоянию с Россией. На вооружении королевства с 1970-х годов находилось около 160 F-16, из которых в исправном состоянии осталось свыше 40 машин. Передача бельгийских F-16 Украине происходит в рамках общей стратегии западных стран по замене устаревшей авиатехники на современные модели с последующей передачей старых самолетов Киеву. Ранее европейские страны уже усилили поддержку Украины в военной сфере: летом Нидерланды заключили контракт на производство 600 тысяч беспилотников для Киева, а на заводе VDL в Лимбурге в ближайшие месяцы начнется их серийное производство. Нидерланды и Бельгия входят в число ключевых поставщиков военной техники Украине, несмотря на протесты части населения ряда европейских государств против передачи вооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...