В США раскрыли, что до сих пор вызывает горечь у Байдена

Экс-президент США Джо Байден продолжает испытывать горечь в связи с вынужденным выходом из предвыборной гонки 2024 года. Об этом пишет издание Washington Post.
«По-прежнему испытывает горечь от того, что его вынудили выйти из предвыборной гонки 2024 года», — говорится в материале. Там добавили, что бывший президент внимательно следит за новостями и регулярно консультируется с узким кругом советников о целесообразности публичных комментариев в адрес действующего президента Дональда Трампа.
При этом подчеркивается, что Байден в основном воздерживается от ответных высказываний, следуя неписаной традиции, согласно которой экс-президенты не комментируют публично действия своих преемников. Значительную часть времени Байден посвящает работе над мемуарами и созданию фонда для строительства своей президентской библиотеки. Он также продолжает проходить курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения ранее диагностированного рака предстательной железы.
Решение о выходе из предвыборной гонки было принято Байденом в июле 2024 года после провального выступления на дебатах с Трампом, что в конечном итоге привело к победе республиканца на выборах. До последнего момента Байден и его окружение настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу за пост президента.
