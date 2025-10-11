Экс-премьер Украины назвал главную проблему власти Зеленского

Азаров: руководство Украины не верит в свои силы и несамостоятельно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти в Киеве ничего не решают, заявил Азаров
Власти в Киеве ничего не решают, заявил Азаров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Нынешнее руководство Украины не верит в собственные силы. Такое заявление сделал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров

«Она не верила в себя и не верит сейчас», — передает слова Азарова ТАСС. Он добавил, что киевское руководство не обладает реальной самостоятельностью в принятии решений. По его мнению, все утверждения о том, что киевская власть что-то решает самостоятельно, не соответствуют действительности.

Азаров указывает, что на ход переговоров по урегулированию конфликта в настоящее время влияет активизация Запада, связанная с изменением позиции президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер начинал занимать позиции, схожие с подходами НАТО и европейских политиков. Это изменение расценивается как существенный фактор, влияющий на динамику переговорного процесса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нынешнее руководство Украины не верит в собственные силы. Такое заявление сделал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров .  «Она не верила в себя и не верит сейчас», — передает слова Азарова ТАСС. Он добавил, что киевское руководство не обладает реальной самостоятельностью в принятии решений. По его мнению, все утверждения о том, что киевская власть что-то решает самостоятельно, не соответствуют действительности. Азаров указывает, что на ход переговоров по урегулированию конфликта в настоящее время влияет активизация Запада, связанная с изменением позиции президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер начинал занимать позиции, схожие с подходами НАТО и европейских политиков. Это изменение расценивается как существенный фактор, влияющий на динамику переговорного процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...