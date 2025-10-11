Нынешнее руководство Украины не верит в собственные силы. Такое заявление сделал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«Она не верила в себя и не верит сейчас», — передает слова Азарова ТАСС. Он добавил, что киевское руководство не обладает реальной самостоятельностью в принятии решений. По его мнению, все утверждения о том, что киевская власть что-то решает самостоятельно, не соответствуют действительности.
Азаров указывает, что на ход переговоров по урегулированию конфликта в настоящее время влияет активизация Запада, связанная с изменением позиции президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер начинал занимать позиции, схожие с подходами НАТО и европейских политиков. Это изменение расценивается как существенный фактор, влияющий на динамику переговорного процесса.
