На пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута

На нескольких пляжах Северной стороны Севастополя появились точечные пятна мазута. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
«Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что массового загрязнения береговой линии не фиксируют, а речь идет лишь об отдельных локализованных выбросах. При этом губернатор отмечает, что в будущем сохраняется вероятность появления новых небольших очагов загрязнения в этом районе.
Развожаев добавляет, что на данный момент нет сообщений о птицах, пострадавших от мазута. Он заверяет, что городские власти готовы при необходимости развернуть пункт помощи на базе ветеринарной клиники.
В работах по сбору мазута участвуют Спасательная служба Севастополя, департамент городского хозяйства, Севприроднадзор и операторы пляжей. Для усиления эффективности работ на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2» устанавливают две специальные лодки для сбора нефтепродуктов. Все службы работают в штатном режиме для скорейшей ликвидации последствий загрязнения.
