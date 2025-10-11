На пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На пляжах найдены пятна мазута
На пляжах найдены пятна мазута Фото:

На нескольких пляжах Северной стороны Севастополя появились точечные пятна мазута. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

«Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что массового загрязнения береговой линии не фиксируют, а речь идет лишь об отдельных локализованных выбросах. При этом губернатор отмечает, что в будущем сохраняется вероятность появления новых небольших очагов загрязнения в этом районе.

Развожаев добавляет, что на данный момент нет сообщений о птицах, пострадавших от мазута. Он заверяет, что городские власти готовы при необходимости развернуть пункт помощи на базе ветеринарной клиники.

В работах по сбору мазута участвуют Спасательная служба Севастополя, департамент городского хозяйства, Севприроднадзор и операторы пляжей. Для усиления эффективности работ на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2» устанавливают две специальные лодки для сбора нефтепродуктов. Все службы работают в штатном режиме для скорейшей ликвидации последствий загрязнения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На нескольких пляжах Северной стороны Севастополя появились точечные пятна мазута. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. «Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что массового загрязнения береговой линии не фиксируют, а речь идет лишь об отдельных локализованных выбросах. При этом губернатор отмечает, что в будущем сохраняется вероятность появления новых небольших очагов загрязнения в этом районе. Развожаев добавляет, что на данный момент нет сообщений о птицах, пострадавших от мазута. Он заверяет, что городские власти готовы при необходимости развернуть пункт помощи на базе ветеринарной клиники. В работах по сбору мазута участвуют Спасательная служба Севастополя, департамент городского хозяйства, Севприроднадзор и операторы пляжей. Для усиления эффективности работ на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2» устанавливают две специальные лодки для сбора нефтепродуктов. Все службы работают в штатном режиме для скорейшей ликвидации последствий загрязнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...