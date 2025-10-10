Челябинский ХК «Трактор» обыграл «Локомотив», которому ранее уступил Кубок Гагарина

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» 11 октября прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встретились финалисты прошедшего Кубка Гагарина — местный клуб «Трактор» и ярославский «Локомотив». Победу одержали черно-белые, передает корреспондент URA.RU.
«„Медведи“ уверенно лидировали в первом периоде. На седьмой минуте гол забил Джош Ливо. Второй принадлежит Андрею Светлакову, который успешно одолел ворота соперника на десятой минуте. Еще больше усилил отрыв Семен Дер-Аргучинцев», — сообщает корреспондент URA.RU.
Нарушил серию голов челябинцев Александр Полунин во втором периоде. Третий запомнился серией атак, но неудачных. Итоговый счет игры — 3:1 в пользу челябинцев.
Двумя днями ранее, 9 октября, «Трактор» вырвал победу у казахстанского «Барыса». Итог встречи определил овертайм.
В мае 2025 года в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина команда «Трактор» уступила «Локомотиву» со счетом 1:2. Главная награда досталась клубу из Ярославля.
