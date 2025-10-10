Лобовое столкновение на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск унесло две жизни

В Нефтеюганском районе на 598 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск случилось смертельное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции Югры, 19-летний водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Platz.
«11 октября 2025 года, около 13:10, на 598 километре автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе, 19-летний водитель „Lada Priora“, по предварительным данным, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения“, — пишут в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. После этого водитель врезался в Toyota Platz.
В результате аварии 20-летняя пассажирка Lada Priora погибла на месте, а молодой водитель скончался при транспортировке в больницу. 42-летний водитель Toyota Platz получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на повороте к новому кладбищу три черных автомобиля въехали друг в друга. Информация о деталях ДТП и возможных пострадавших уточняется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!