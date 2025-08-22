В Челябинской области вновь подорожал бензин АИ-92 и АИ-95. С 1 августа цены поднялись почти на рубль, сообщают аналитики сайта Индекс топливных цен «Петрол Плюс».
«С 1 по 21 августа стоимость литра АИ-92 выросла в среднем с 54,12 рублей до 54,89 рублей. Цена за литр АИ-95 увеличилась за три недели с 59 рублей до 59,67 рублей», — уточнили аналитики сервиса.
При этом средняя цена АИ-92 в России составила 58,32 рублей 1 августа и 59,01 рублей 21 августа. Литр АИ-95 вырос в стоимости с 61,58 рубля до 63,34. В сервисе уточняют, что за минувший год топливо подорожало в среднем на 20%. Так, в Кургане стоимость бензина АИ-95 превысила 60 рублей за литр, а в Перми достигла 61,22 рубля
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!