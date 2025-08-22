В Челябинской области снова подорожал бензин. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За год топливо выросло в цене примерно на 20%
За год топливо выросло в цене примерно на 20% Фото:

В Челябинской области вновь подорожал бензин АИ-92 и АИ-95. С 1 августа цены поднялись почти на рубль, сообщают аналитики сайта Индекс топливных цен «Петрол Плюс».

«С 1 по 21 августа стоимость литра АИ-92 выросла в среднем с 54,12 рублей до 54,89 рублей. Цена за литр АИ-95 увеличилась за три недели с 59 рублей до 59,67 рублей», — уточнили аналитики сервиса.

При этом средняя цена АИ-92 в России составила 58,32 рублей 1 августа и 59,01 рублей 21 августа. Литр АИ-95 вырос в стоимости с 61,58 рубля до 63,34. В сервисе уточняют, что за минувший год топливо подорожало в среднем на 20%. Так, в Кургане стоимость бензина АИ-95 превысила 60 рублей за литр, а в Перми достигла 61,22 рубля

Рост стоимости бензина АИ-92
Рост стоимости бензина АИ-92
Фото:
Рост стоимости бензина АИ-95
Рост стоимости бензина АИ-95
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области вновь подорожал бензин АИ-92 и АИ-95. С 1 августа цены поднялись почти на рубль, сообщают аналитики сайта Индекс топливных цен «Петрол Плюс». «С 1 по 21 августа стоимость литра АИ-92 выросла в среднем с 54,12 рублей до 54,89 рублей. Цена за литр АИ-95 увеличилась за три недели с 59 рублей до 59,67 рублей», — уточнили аналитики сервиса. При этом средняя цена АИ-92 в России составила 58,32 рублей 1 августа и 59,01 рублей 21 августа. Литр АИ-95 вырос в стоимости с 61,58 рубля до 63,34. В сервисе уточняют, что за минувший год топливо подорожало в среднем на 20%. Так, в Кургане стоимость бензина АИ-95 превысила 60 рублей за литр, а в Перми достигла 61,22 рубля
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...