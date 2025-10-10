В Нижневартовске во Дворце искусств состоялась церемония награждения лауреатов премии «Молодые дарования России» и губернаторской премии в области культуры и искусства. Об этом написали в telegram-канале администрации города Нижневартовск.
«Во Дворце искусств наградили лауреатов премии „Молодые дарования России“ и лауреатов премии губернатора Югры в области культуры и искусства», — пишет ведомство. Награды вручил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
Каждый год всероссийская олимпиада выявляет самых талантливых музыкантов, вокалистов, художников, артистов и танцоров в возрасте от 13 до 19 лет. Глава города подчеркнул, что юные дарования с помощью творчества преобразуют общество в добрую и человечную сторону.
Ранее URA.RU писало, что 22-летняя Александра Сердюк из Нижневартовска представляла Югру в финале конкурса красоты «Мисс Россия». Для нее участие в конкурсе стало еще и возможностью представить родной регион.
