В Германии неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В Германии неизвестный начал стрелять в букмекерской конторе в центре города
В Германии неизвестный начал стрелять в букмекерской конторе в центре города

В центре города Гисен, что в Германии, неизвестный открыл стрельбу, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Неизвестный произвел выстрелы в городе Гисен в Среднем Гессене. По данным полиции, несколько человек получили ранения», — пишет Bild. Инцидент произошел днем 11 октября в букмекерской конторе недалеко от Рыночной площади. 

В связи с инцидентом полиция оцепила входы на Рыночную площадь, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить проникновения посторонних на место происшествия. По данным правоохранительных органов, стрелок скрылся с места происшествия, однако опасности для жителей города на данный момент нет. 

Сотрудники полиции заявили, что расследование находится на начальном этапе, и подробности инцидента пока не разглашаются. Точная численность пострадавших и степень тяжести их травм уточняются. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.

