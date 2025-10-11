В Германии неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В центре города Гисен, что в Германии, неизвестный открыл стрельбу, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«Неизвестный произвел выстрелы в городе Гисен в Среднем Гессене. По данным полиции, несколько человек получили ранения», — пишет Bild. Инцидент произошел днем 11 октября в букмекерской конторе недалеко от Рыночной площади.
В связи с инцидентом полиция оцепила входы на Рыночную площадь, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить проникновения посторонних на место происшествия. По данным правоохранительных органов, стрелок скрылся с места происшествия, однако опасности для жителей города на данный момент нет.
Сотрудники полиции заявили, что расследование находится на начальном этапе, и подробности инцидента пока не разглашаются. Точная численность пострадавших и степень тяжести их травм уточняются. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
