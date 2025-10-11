Было актуально с олигархами: бизнесу Потапа в Майами предрекли незавидную участь

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) открывает в Майами ресторан, где будут продавать самый дорогой коктейль в городе за $200 000 (более 16 млн рублей). Такой заказ будет означать полное бронирование заведения для одного гостя. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU оценил перспективы подобной бизнес-модели от артиста.
«Думаю, он рассчитывает на аналогичный успех, который у него был на пике популярности. Когда они с „Потап и Настя“ работали с олигархами, которые могли себе позволить такими деньгами разбрасываться. Тогда для них создавались различные эксклюзивные предложения. Что касается такого предложения на Западе, у меня большие сомнения, что оно будет востребовано. Сама задумка относит нас больше к славянской ментальности, нежели к западной. Подобный пиар-ход едва ли будет пользоваться большой популярностью», — пояснил собеседник агентства.
Подобный информационный повод, скорее рассчитан на российскую и украинскую аудиторию, которая отлично знает Потапа, считает продюсер. Артист после отказа работы с российским рынком уехал с женой Настей Каменских в Испанию. Там они пытаются строить музыкальную карьеру. Но пока особого успеха в творчестве и мирового признания не видно. «Но видно, что Потап продолжает креативить даже в этом случае с рестораном», — заключил Рудченко.
«Потап и Настя» гремели на всю Россию и выступали на частных корпоративах. Но в 2017 году дуэт был поставлен на паузу: Настя занялась сольной карьерой, Потап — продюсированием. Связи с Россией группа оборвала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.