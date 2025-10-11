Трамп нашел деньги на зарплату военным

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету обеспечить выплату зарплат американским военным, несмотря на приостановку работы правительства. Об этом глава государства сообщил в своей публикации в социальной сети Truth Social.
«Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее сообщалось, что более 1,3 миллиона американских военных остались без зарплаты из-за шатдауна правительства США. Задержки выплат коснулись всех видов вооруженных сил, включая армию, флот, военно-воздушные силы, Корпус морской пехоты, Береговую охрану и Космические войска.
