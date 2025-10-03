Белый дом: 1,3 млн военных ВС США несут службу бесплатно труда из-за шатдауна

Более 1,3 миллиона американских военных остались без зарплаты из-за шатдауна правительства США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге 3 октября. По ее словам, задержки выплат коснулись всех видов вооруженных сил, включая армию, флот, военно-воздушные силы, Корпус морской пехоты, Береговую охрану и Космические войска.
Причиной сложившейся ситуации Левитт назвала продолжающееся прекращение работы федеральных органов. «В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, защищая нас, не получают зарплату», — заявила пресс-секретарь Белого дома. Ее слова передает ТАСС. Она уточнила, что семьи военных уже сталкиваются с реальными трудностями из-за отсутствия выплат.
По информации Левитт, некоторые семьи военнослужащих вынуждены обращаться за продовольственной помощью. Финансовые проблемы вызваны приостановкой работы правительства и неопределенностью сроков восстановления финансирования. В Белом доме отмечают, что ситуация может усугубиться, если Конгресс не примет решение о возобновлении бюджетного финансирования в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен воспользоваться периодом приостановки работы правительства для масштабных сокращений персонала и выплат. Он возложил ответственность за отсутствие согласованного бюджета на позицию демократов и отметил, что текущая ситуация предоставляет администрации возможность отказаться от программ, которые не поддерживаются республиканцами.
