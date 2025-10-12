Россиянка Алексеева потерпела поражение на UFC в Рио

Алексеева уступила во втором раунде боя удушающим приемом
Алексеева уступила во втором раунде боя удушающим приемом Фото:

Россиянка Ирина Алексеева потерпела поражение во втором раунде поединка с бразильянкой Беатрис Мескитой на турнире UFC, который прошел 11 октября в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила пресс-служба лиги. Для Алексеевой это стало третьим проигрышем подряд.

Причиной поражения стал удушающий прием, который Мескита провела во втором раунде. По информации пресс-службы UFC, Алексеева была вынуждена сдаться после того, как соперница «поймала ее на удушающий».

Перед этим поединком Ирина Алексеева уже сталкивалась с неудачами: в июне 2025 года она проиграла польской спортсменке Клаудии Сыгуле на турнире UFC on ABC 8 и выразила несогласие с решением судей. Алексеева готовилась к бою с Мескитой, проживая в Рио-де-Жанейро и отмечая контраст между районами города, что стало для нее новым опытом накануне третьего подряд поражения в UFC.

