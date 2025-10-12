С задолжавшей миллионы блогера Лерчек стали взыскивать долги по ЖКХ

С Лерчек начали взыскивать задолженности по ЖКХ
С Лерчек начали взыскивать задолженности по ЖКХ

Судебные приставы начали взыскивать задолженности по ЖКХ с блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом свидетельствуют материалы суда и исполнительного производства.

«В связи с неисполнением решения суда о взыскании задолженности по коммунальным услугам возбуждено исполнительное производство в отношении Валерии Чекалиной», — приводит информацию из материалов суда ТАСС. Уточняется, что общая сумма задолженности превышает 6,7 тыс. рублей.

Все документы, согласно официальной информации, переданы в соответствии с установленным порядком. Сейчас Валерия Чекалина находится под домашним арестом по другому уголовному делу.

Следствие обвиняет ее в незаконном выводе денежных средств за рубеж. По версии правоохранительных органов, Чекалина совместно с сообщниками продавала образовательные курсы через интернет. Для перевода вырученных средств она заключала договоры с иностранной компанией и отправляла оплату на зарубежные банковские счета. Следствие утверждает, что обвиняемые предоставляли агентам валютного контроля фиктивные документы о целях и назначении переводов, после чего вывели из России около 251 миллиона рублей.

