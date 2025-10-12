Пожизненно осужденный за убийства попросил перевода в колонию ближе к родным

Суд отклонил просьбу убийцы, отметив, что он продолжает поддерживать связь с родными
Суд отклонил просьбу убийцы, отметив, что он продолжает поддерживать связь с родными Фото:

Андрей Фролкин, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство четырех человек, включая 12-летнего ребенка, обратился в суд с ходатайством о переводе в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту проживания его семьи. Данная информация содержится в судебных документах.

"В 2025 году он решил обратиться к ФСИН с просьбой о переводе в колонию в Вологодской области, где проживают его родственники, так как из-за расположения нынешней ИК он не может в полной мере реализовать свое право на свидания", — говорится в материалах дела. Их приводит РИА Новости. 

ФСИН отклонила ходатайство Фролкина, после чего он обратился в судебные инстанции. Однако суд также не нашел достаточных оснований для удовлетворения запроса осужденного. На данный момент Фролкин остается в колонии, которая находится в ЯНАО. 

В судебном решении отмечается, что осужденный поддерживает "социально-полезные связи путем получения посылок". Поэтому перевод с севера в более теплый регион, где живет его семья, опасен. 

