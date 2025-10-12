«Король кроссовок» Никита Ефремов* частично признал вину по уголовному делу

Никита Ефремов* частично признался в финансировании ФБК**
Никита Ефремов отказался полностью признавать вину
Никита Ефремов отказался полностью признавать вину

Блогер и предприниматель Никита Ефремов, основавший сеть магазинов одежды и обуви, в настоящее время внесенный в перечень экстремистов на территории Российской Федерации, частично признал свою вину в рамках допроса по уголовному делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ). Об этом сообщается в материалах дела.

В материалах дела отмечается, что обвиняемый подтвердил свою частичную вину по существу предъявленных обвинений. При этом указано, что после проведения первого допроса в статусе подозреваемого Ефремов отказался добровольно передавать следственным органам свои электронные устройства и пароли от них. Об этом сообщает ТАСС. 

В отношении Ефремова выдвинуто обвинение по шести эпизодам совершения преступления, предусмотренного статьей 282.3 Уголовного кодекса РФ (предоставление или сбор средств, а также оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской деятельности). Следствие утверждает, что, находясь в Москве и Московской области с сентября 2021 года по февраль 2022 года, Ефремов, выступая против действующих властей, осуществлял ежемесячные переводы по одной тысяче рублей на нужды запрещенной организации. 19 августа Останкинский районный суд Москвы избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно данным правоохранительных органов, в 2021 году Ефремов принимал участие в несанкционированных протестных акциях в Московском регионе. Однако сам обвиняемый в ходе допроса отверг свою причастность к этим событиям, подчеркнув свой патриотизм и заявив, что никогда не имел намерения финансировать экстремистские организации.

Никита Ефремов родился в Москве в 1999 году. С первый по девятый класс обучался в московской средней школе с хорошей успеваемостью, после чего продолжил обучение экстерном. Позднее поступил в МГИМО, где окончил магистратуру, не пересдавая экзамены в течение всего курса обучения. В 2016 году Ефремов занялся перепродажей популярной модели кроссовок Yeezy и основал собственную сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров Nikita Efremov. До задержания он также занимал должность менеджера на ресейл-платформе Nikita Efremov/NE и активно вел социальные сети, аудитория которых превышает один миллион подписчиков.

*Никита Ефремов — признан террористом и экстремистом на территории РФ 

**ФБК — признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ)

