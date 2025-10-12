Песков заявил об очень драматичном моменте на Украине

Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Украины нагнетается
Спецоперация РФ на Украине

В настоящее время ситуация вокруг украинского урегулирования характеризуется высокой степенью напряженности, которая усиливается с различных сторон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отметив что ситуация становится драматичной. 

«Но сейчас действительно очень драматичный момент [наступил в вопросе урегулирования на Украине] с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарабуину. Таким образом Песков прокомментировал заявление постпреда США в НАТО Мэттью Уитакера о том, что Украине могут поставить какое-то особенное оружие, которое переломит ситуацию на поле боя.

Ранее Песков заявил, что поставка ракет Tomahawk Украине вызывает в Кремле крайне обеспокоенность. По его словам, ключевое в этом играет возможность сделать их ядерными. При этом он отметил, что в неядерном оснащении они не смогут изменить ситуацию на поле боя. 

