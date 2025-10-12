Ушаков раскрыл, как на Западе поступают с разумными мнениями о России

Ушаков: Европа заняла исключительно воинственную позицию в отношении Москвы
На Западе подавляют любые мнения о России, отличающиеся от общего негативного курса. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам дипломата, европейские страны заняли исключительно воинственную позицию в отношении Москвы.

«Я не мог раньше, конечно, представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным в отношении нашей страны», — заявил Ушаков, отметив, что западная политика ограничивает возможности для диалога и поиска компромиссов. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России, обвинил СМИ Великобритании в одностороннем освещении конфликта на Украине. Он также отметил, что в течение 2026 года украинский фронт рухнет.

