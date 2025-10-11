В метро Екатеринбурга начали просить включать электротехнику во время проверки

В метро Екатеринбурга начали проверять у пассажиров телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и другую электронную технику во время досмотра. Пассажиров просят включить гаджеты для проверки, сообщила читательница URA.RU.
«При проходе через турникет заставили включать всю технику (у меня был телефон и планшет)», — сообщила собеседница агентства. Подтверждение работоспособности техники связаны с требованиями федерального закона о транспортной безопасности, вступившими в силу осенью 2025 года.
Эти меры стали частью стандартного процесса досмотра и направлены исключительно на обеспечение безопасности. Содержимое гаджетов (фото, сообщения, приложения) проверяться не будет. Проверка ограничится только включением устройства, чтобы убедиться в его исправности. Ранее представители метрополитена Екатеринбурга уже сообщали о предстоящих изменениях, призывая пассажиров заранее готовить технику к проверке.
