11 октября 2025

В метро Екатеринбурга начали просить включать электротехнику во время проверки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиров просят включить электроприборы для проверки
Пассажиров просят включить электроприборы для проверки Фото:

В метро Екатеринбурга начали проверять у пассажиров телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и другую электронную технику во время досмотра. Пассажиров просят включить гаджеты для проверки, сообщила читательница URA.RU.

«При проходе через турникет заставили включать всю технику (у меня был телефон и планшет)», — сообщила собеседница агентства. Подтверждение работоспособности техники связаны с требованиями федерального закона о транспортной безопасности, вступившими в силу осенью 2025 года.

Эти меры стали частью стандартного процесса досмотра и направлены исключительно на обеспечение безопасности. Содержимое гаджетов (фото, сообщения, приложения) проверяться не будет. Проверка ограничится только включением устройства, чтобы убедиться в его исправности. Ранее представители метрополитена Екатеринбурга уже сообщали о предстоящих изменениях, призывая пассажиров заранее готовить технику к проверке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В метро Екатеринбурга начали проверять у пассажиров телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и другую электронную технику во время досмотра. Пассажиров просят включить гаджеты для проверки, сообщила читательница URA.RU. «При проходе через турникет заставили включать всю технику (у меня был телефон и планшет)», — сообщила собеседница агентства. Подтверждение работоспособности техники связаны с требованиями федерального закона о транспортной безопасности, вступившими в силу осенью 2025 года. Эти меры стали частью стандартного процесса досмотра и направлены исключительно на обеспечение безопасности. Содержимое гаджетов (фото, сообщения, приложения) проверяться не будет. Проверка ограничится только включением устройства, чтобы убедиться в его исправности. Ранее представители метрополитена Екатеринбурга уже сообщали о предстоящих изменениях, призывая пассажиров заранее готовить технику к проверке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...