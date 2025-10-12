Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США активно влияют на политику Европы в украинском вопросе. Тем не менее, бороться с коллективной ненавистью европейцев к России трудно.
«Сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно пробурить, даже используя американский бур», — считает Ушаков. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». По оценке помощника президента, эта сплоченная русофобская настроенность представляет собой значительное препятствие. Что говорил Ушаков про российско-американские отношения и почему европейцы ненавидят Россию — читайте в материале URA.RU.
Договоренности Путина и Трампа на Аляске остаются «путеводной звездой» в отношениях стран
Взаимодействие между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по закрытым дипломатическим каналам сохраняется и на данный момент продолжается. Несмотря на то что отдельные направления сотрудничества остаются вне поля зрения широкой общественности, работа в данном направлении не останавливается. Ушаков уверен, что итоги этих усилий станут заметны со временем.
Основой для координации позиций по вопросам, связанным с урегулированием ситуации на Украине, по мнению Ушакова, служат договоренности, достигнутые президентами России Владимиром Путиным и Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Анкоридже, которые, как подчеркивается, остаются «путеводной звездой» в данном процессе.
Сплоченная ненависть европейцев мешает диалогу с Россией
Современная бескомпромиссная позиция европейских государств в отношении России существенно ограничивает их возможности для формирования конструктивных аспектов во взаимоотношениях с Москвой, считает Ушаков. По его заявлениям, в условиях текущей геополитической напряженности любые рациональные точки зрения о России, высказываемые на Западе, немедленно подвергаются жесткой критике и маргинализации.
Преобладающая в европейском обществе негативная риторика в отношении России демонстрирует устойчивость. Преодоление этого барьера, по мнению Ушакова, представляется крайне затруднительным даже при активном использовании внешних факторов влияния, включая поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Почему европейцы ненавидят Россию
Ушаков заявил, что в адрес России было выдвинуто множество необоснованных обвинений, которые нашли отклик у ряда государств. Подобное отношение во многом формируется благодаря «чрезвычайно активной работе», причем как внутриполитической, так и работе с широкой общественностью.
Важность договоренностей на Аляске
Юрий Ушаков заявил, что соглашения, которых удалось достичь в ходе встречи в Анкоридже, могут стать фундаментом для потенциального урегулирования ситуации на Украине. По его словам, для продвижения этих договоренностей необходимо прилагать усилия, а также вести разъяснительную работу с общественностью.
Влияние США на Европу в украинском вопросе
Ушаков считает, что США действительно может влиять на взгляды Европы по украинскому конфликту. По его мнению, влияние действительно происходит, однако «сплоченная ненависть» европейцев в отношении России препятствует даже американскому давлению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.