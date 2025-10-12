Поиски пропавшей семьи в Красноярском крае завершены

Срочная новость
Активные поиски пропавшей в походе семьи в Красноярском крае завершены. Об этом сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В дальнейшем будут отрабатываться точечные задачи аттестованными спасателями и профессионалами.
«Поиски пропавшей семьи Усольцевых завершены», — говорится в заявлении отряда. Оно опубликовано в соцсетях объединения.
