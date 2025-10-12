В Москве арестован глава FESCO по делу о мошенничестве

Исуринсу может грозит до десяти лет лишения свободы
Дорогомиловский суд Москвы санкционировал заключение под стражу президента транспортной группы FESCO Александра Исуринса. Об этом стало известно из картотеки дел.

Арест был осуществлен еще 10 октября, а основанием для него послужило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку. По данным правоохранительных органов, фигуранту инкриминируется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Отмечается, что максимальное наказание по данной статье может достигать десяти лет лишения свободы.

В контексте данного решения также упоминается, что ранее по аналогичной статье была арестована экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Таким образом, дело главы FESCO стало частью серии процессуальных решений в отношении высокопоставленных лиц, обвиняемых в мошенничестве.

