В Москве арестован глава FESCO по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы санкционировал заключение под стражу президента транспортной группы FESCO Александра Исуринса. Об этом стало известно из картотеки дел.
Арест был осуществлен еще 10 октября, а основанием для него послужило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку. По данным правоохранительных органов, фигуранту инкриминируется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Отмечается, что максимальное наказание по данной статье может достигать десяти лет лишения свободы.
В контексте данного решения также упоминается, что ранее по аналогичной статье была арестована экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Таким образом, дело главы FESCO стало частью серии процессуальных решений в отношении высокопоставленных лиц, обвиняемых в мошенничестве.
