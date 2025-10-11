11 октября 2025

В ХМАО труженица тыла отмечает 102-й день рождения. Фото

В Когалыме (ХМАО) труженица тыла и ветеран Мария Симонян 11 октября встретила 102-й день рождения. С праздником ее поздравил глава города Тимур Агадуллин.

«Марии Тиграновне Симонян 102 года! Вчера когалымчанка, труженица тыла, отметила свой день рождения. Сегодня, после возвращения с рабочей поездки, поспешил поздравить нашу землячку», — поделился Агадуллин в своем telegram-канал.

Во время встречи Мария Тиграновна поделилась воспоминаниями о том, какой в ее жизни была Великая Отечественная война. В прошлом ветеран много лет проработала в медицине и даже была депутатом.

