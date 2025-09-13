13 сентября 2025

На выборах в ХМАО проголосовала 102-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Видео

102-летняя жительница Советского проголосовала на дому
102-летняя жительница Советского проголосовала на дому
новость из сюжета
Единый день голосования в ХМАО — 2025

На выборах в Советском (ХМАО) проголосовала 102-летняя ветеран и труженица тыла Нина Демиденко. Официальный telegram-канал властей «Открытый Советский район» опубликовал видео голосования на дому.

«Ветеран труда и труженик тыла Нина Максимовна Демиденко, которой в этом году исполнилось 102 года, сегодня проголосовала на дому», — указано в публикации. Пожилая женщина встретила членов УИК в пиджаке с орденами.

Нине Максимовне, вдове ветерана Великой Отечественной войны, исполнилось 102 года 28 мая. Она проработала учителем в школе 39 лет и всю свою жизнь посвятила детям. Ветеран является родоначальницей югорской династии учителей: две ее дочери и правнучка тоже посвятили себя педагогике.

14 сентября жители восьми югорских муниципалитетов выбирают депутатов и глав поселений. Выборы проходят в городах Покачи, Радужный и Мегион, а также в Белоярском, Советском, Кондинском, Сургутском и Октябрьском районах. Подробнее об этом — в онлайн-трансляции URA.RU.

Видео: telegram-канал «Открытый Советский район»

