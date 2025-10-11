11 октября 2025

В Шадринске вандалы снова повредили символ города. Фото

Повреждена фигура сказочного персонажа
Повреждена фигура сказочного персонажа Фото:

Вандалы сломали фигуру «Царевны-лягушки» в Шадринске, которая является одним из символов города на Исети. Об этом рассказал один из туристов. Ранее арт-объект уже повреждали злоумышленники.

«Царевне-лягушке вандалы лапку сломали», — сообщается в паблике «Благоустройство Шадринск» во «ВКонтакте». Фото в соцсети опубликовал житель Свердловской области под ником Alexey Iagsoft.

Сказку о «Царевне-лягушке» написал шадринец Александр Зырянов. Произведение получило всероссийскую известность, а сама героиня сказки стала одним из знаковых символов Шадринска.

У персонажа сломали лапку
У персонажа сломали лапку
Фото:

