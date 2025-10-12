США ожидают от Китая важного решения по вопросу торговой войны

Судьба торговых отношений между Вашингтоном и Пекином станет ясной в ближайшие недели. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«В ближайшие недели мы многое узнаем о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или все же предпочтет проявить разум», — сказал Вэнс. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал страны НАТО ввести высокие пошлины на товары из Китая. Такое решение он посчитал эффективной мерой давления для ускорения окончания конфликта на Украине. Как отметил торговый представитель США Джеймисон Грир, Штаты Америки готовы к полномасштабной торговой войне с Китаем в случае эскалации ситуации. 

