Испания изменила правила въезда для россиян

Испания ввела биометрическую систему пересечения территориальных границ. Нововведения коснуться и граждан России. Об этом сообщает Консульство РФ в Мадриде. При въезде российские туристы должны будут предъявить фотографии и отпечатки пальцев. Данная система начинает действовать с 12 октября. К апрелю 2026 года такие меры пресечения внешних границ будут распространены по всей стране Пиренейского полуострова.

«Фотография и отпечатки пальцев обязательно собираются у российских граждан», — говорится в сообщении российского консульства. Оно опубликовано в telegram-канале дипломатического ведомства.

