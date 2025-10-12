Испания ввела биометрическую систему пересечения территориальных границ. Нововведения коснуться и граждан России. Об этом сообщает Консульство РФ в Мадриде. При въезде российские туристы должны будут предъявить фотографии и отпечатки пальцев. Данная система начинает действовать с 12 октября. К апрелю 2026 года такие меры пресечения внешних границ будут распространены по всей стране Пиренейского полуострова.
«Фотография и отпечатки пальцев обязательно собираются у российских граждан», — говорится в сообщении российского консульства. Оно опубликовано в telegram-канале дипломатического ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.