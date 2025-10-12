Изменены правила въезда в Испанию

С 12 октября 2025 года в международном аэропорту Мадрида (Барахас) запускается новая биометрическая система пересечения внешних границ Евросоюза — Entry/Exit System (EES). Об этом сообщает консульский отдел посольства России в Мадриде.
«С сегодняшнего днявступает в силу новая биометрическая система пересечения внешних границ ЕС — (Entry/Exit System)», — сообщили представители консульства в своем telegram-канале. Новые правила касаются всех граждан третьих стран, включая Россию, и предусматривают обязательный сбор биометрических данных — фотографии и отпечатков пальцев — при каждом въезде и выезде через внешние границы Шенгенской зоны.
Введение биометрической системы связано с необходимостью усилить контроль и повысить уровень безопасности на границе, отметили в консульском отделе. «Индивидуальные данные (фотография и отпечатки пальцев) будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая РФ, при въезде/выезде через внешние границы Шенгенской зоны», — говорится в сообщении ведомства. В консульстве также порекомендовали учитывать новые требования при планировании поездок и быть готовыми к дополнительным процедурам проверки.
По информации консульского отдела, с 12 октября EES начнет работать только в аэропорту Мадрида, а затем будет внедряться поэтапно в других аэропортах, морских и наземных пунктах пограничного контроля по всей Испании. Ожидается, что к 10 апреля 2026 года система полностью заработает на всех внешних границах страны. После этого традиционные штампы в паспортах будут отменены — их заменят электронные записи в единой базе данных Евросоюза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.