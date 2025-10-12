Командир ВСУ предложил призывать несовершеннолетних

Украина рассматривает возможность призыва несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет для прохождения военной подготовки. Соответствующий план, направленный на формирование будущей армии, разработан и представлен высшему командному руководству, заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.
«Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», — цитирует Ярославского агентство УНИАН. По его мнению, такой подход позволит обеспечить непрерывное пополнение армии хорошо подготовленными специалистами.
Инициатива Ярославского обусловлена необходимостью восполнения потерь в рядах Вооруженных Сил Украины и создания качественно нового кадрового резерва. Предложение Ярославского вписывается в общую тенденцию украинских властей по поиску новых способов мобилизации. Ранее неоднократно поднимался вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. С начала 2025 года, по данным украинских журналистов, из рядов ВСУ дезертировали 142 тысячи человек, что усугубило проблему нехватки кадров и привело к обсуждению новых мер по мобилизации, включая снижение возраста призыва и отмену отсрочек для студентов.
