ЦБ отменил голосование по выбору нового дизайна 500-рублевой купюры

Банк России отменил голосование по выбору символов на новой купюре 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка. Как отметили в регуляторе, в ходе голосования массово использовались так называемые «накрутки голосов». Причиной отмены процедуры послужили попытки увеличения голосов при помощи техсредств.
«Голосование по выбору нового дизайна банкноты 500 рублей отменяется», — говорится в пресс-релизе. Он размещен в telegram-канале банка.
