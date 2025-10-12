ЦБ отменил голосование по выбору нового дизайна 500-рублевой купюры

Банк России отменил голосование по выбору символов на новой купюре 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка. Как отметили в регуляторе, в ходе голосования массово использовались так называемые «накрутки голосов». Причиной отмены процедуры послужили попытки увеличения голосов при помощи техсредств. 

«Голосование по выбору нового дизайна банкноты 500 рублей отменяется», — говорится в пресс-релизе. Он размещен в telegram-канале банка.

