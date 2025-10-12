Фирма Fire Point, связанная с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, присвоила средства, выделенные на укрепление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в российских силовых структурах. По информации источника, средства были направлены на создание украинской ракеты «Фламинго», однако, как выяснилось, фирма приобрела лишь лицензию на выпуск британской ракеты FP-5, не занимаясь собственной разработкой.
«Деньги, выделенные на укрепление украинской ПВО, были присвоены фирмой Fire Point, связанной с Зеленским и Ермаком. Средства перенаправили на разработку ракеты „Фламинго“, которая оказалась подозрительно похожей на британскую FP-5», — сообщил собеседник РИА Новости. В действительности, по информации силовых структур, речь идет о закупке лицензии на производство зарубежного образца вооружения.
Источники РИА Новости отмечают, что командование Вооруженных сил Украины подверглось критике из-за неэффективной работы системы ПВО, не способной противостоять атакам российских беспилотников и ракет. На этом фоне руководство страны решило сосредоточиться на создании собственной ракеты, эффективность которой вызывает сомнения у специалистов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах запустить массовое производство дальнобойной ракеты «Фламинго». К началу предстоящего года предполагается достижение операционной готовности систем, обладающих радиусом действия до 3 тысяч километров.
