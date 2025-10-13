БПЛА упал на частный дом в Ростовской области

Беспилотник врезался в жилой дом в Ростовской области
Беспилотник врезался в жилой дом в Ростовской области

В Белой Калитве Ростовской области беспилотный летательный аппарат упал на частный жилой дом. В результате инцидента пострадали два человека, а в строении начался пожар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что на месте работают экстренные службы. Прибывшая на место бригада скорой помощи оказывает пострадавшим первую медицинскую помощь, а пожарные расчеты занимаются тушением огня. В целом в области идет отражение воздушной атаки, информация о последствиях уточняется.

Это не первый подобный инцидент в регионе: ранее, 24 сентября 2025 года, в Ростовской области уже были уничтожены украинские беспилотники в двух районах, что привело к повреждению двора частного дома и его фасада, а также разбитым окнам в другом доме. Тогда возгорание во дворе было оперативно потушено.

