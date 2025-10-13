Трамп предположил, как он будет говорить с Путиным об отправке Tomahawk Украине

Трамп счел возможным разговор с Путиным отправки Tomahawk Киеву
Трамп заявил, что может обсудить вопрос поставок Tomahawk с Путиным
Трамп заявил, что может обсудить вопрос поставок Tomahawk с Путиным Фото:

Президент США Дональд Трамп допустил возможность обсудить вопрос поставок ракет Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, США могут передать Киеву ракеты, если не удастся урегулировать конфликт. Такое заявление Трамп сделал в беседе с журналистами.

«Возможно, я поговорю с ним, с Путиным. Возможно, я скажу: послушай, если этот конфликт не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — цитирует Трампа РИА Новости. Он добавил, что решение о поставках ракет будет напрямую зависеть от хода переговоров.

Ранее Дональд Трамп уже отклонял поставки ракет Tomahawk Украине, несмотря на просьбы президента Владимира Зеленского и обсуждения в Вашингтоне. Тогда в администрации США опасались эскалации конфликта, а судьба запроса Киева оставалась неопределенной. Возможность передачи этих ракет обсуждалась из-за их дальнобойности и потенциального влияния на ход переговоров между Россией и Украиной.

{{author.id ? author.name : author.author}}
