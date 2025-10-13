Школьник в Шелехове зарезал двух женщин на лестничной клетке

В Иркутской области школьник совершил двойное убийство в подъезде
В Иркутской области школьник совершил двойное убийство в подъезде Фото:
В Иркутской области 14-летний школьник зарезал сверстницу и соседку, попытавшуюся ее защитить

Вечером 12 октября в подъезде многоквартирного дома в Шелехове 14-летний школьник убил двух женщин — свою сверстницу и соседку — нанеся им ножевые ранения на лестничной площадке. Обе пострадавшие скончались в медицинском учреждении от полученных травм. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 

«12 октября в подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

По факту двойного убийства следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Ранее в Иркутской области уже фиксировались случаи нападения подростков с ножом: в городе Зима 14-летний школьник ранил одноклассника прямо на уроке, после чего также было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят расследования по обоим инцидентам.

