Комиссия по ЧС создана после взрыва в жилом доме Алчевска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте ЧП продолжают работать оперативные службы
На месте ЧП продолжают работать оперативные службы Фото:
новость из сюжета
В луганском Алчевске частично обрушилась многоэтажка

В городе Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) сформирована Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Решение принято после ночного взрыва в многоквартирном жилом доме на улице Гмыри. Об этом сообщила глава городского округа Алчевск Светлана Гребенькова.

«Оперативные службы республики и сотрудники администрации продолжают работать на месте происшествия, чтобы своевременно реагировать и оказывать помощь жителям дома. Мною оперативно созвана Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий происшествий», — заявила Гребенькова в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что в доме на улице Гмыри произошел пожар и частичное обрушение конструкций, в результате чего погибли два человека. Жильцы были эвакуированы. По данным МЧС ЛНР, возгорание началось в квартире на седьмом этаже, после чего обрушились перекрытия верхних этажей и кровля здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) сформирована Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Решение принято после ночного взрыва в многоквартирном жилом доме на улице Гмыри. Об этом сообщила глава городского округа Алчевск Светлана Гребенькова. «Оперативные службы республики и сотрудники администрации продолжают работать на месте происшествия, чтобы своевременно реагировать и оказывать помощь жителям дома. Мною оперативно созвана Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий происшествий», — заявила Гребенькова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что в доме на улице Гмыри произошел пожар и частичное обрушение конструкций, в результате чего погибли два человека. Жильцы были эвакуированы. По данным МЧС ЛНР, возгорание началось в квартире на седьмом этаже, после чего обрушились перекрытия верхних этажей и кровля здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...