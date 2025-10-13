В Алчевске при обрушении в многоквартирном доме погибли два человека

На месте происшествия обнаружены двое погибших жителей дома
На месте происшествия обнаружены двое погибших жителей дома Фото:

Пожар и обрушение произошли в многоквартирном жилом доме в Алчевске в Луганской народной республике (ЛНР). Два человека погибли под завалами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЛНР. 

«В Алчевске продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в многоэтажном жилом доме. В 00:03 в экстренные службы поступило сообщение о происшествии в девятиэтажном доме, расположенном на улице Гмыри. В ходе проведения аварийно-спасательных мероприятий были обнаружены тела двух погибших, их личности устанавливаются», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По прибытии спасателей было установлено, что в квартире на седьмом этаже возник пожар. В результате инцидента частично обрушились конструкции жилых помещений на восьмом и девятом этажах, а также перекрытия чердака и кровля здания. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жильцов пострадавшего дома. Причины ЧП выясняются. 

Ранее в Белой Калитве Ростовской области беспилотный летательный аппарат упал на частный жилой дом. В результате инцидента пострадали два человека, а в строении начался пожар.

