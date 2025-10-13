Пожар в многоквартирном доме Алчевска в ЛНР произошел после взрыва: что известно к этому часу

Ночной взрыв в жилом доме Алчевска унес жизни двух человек, привел к пожару и частичному обрушению здания. В городе введен режим ЧС, экстренные службы работают в усиленном режиме, а власти организуют разбор завалов и помощь пострадавшим. Подробности в материале URA.RU.
Взрыв посреди ночи
Первые сообщения о ЧП стали поступать сразу после полуночи. Как сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова, около 00:03 по московскому времени в доме произошел взрыв. Сразу после этого в квартире на седьмом этаже вспыхнул пожар, который быстро начал распространяться. Что именно стало причиной взрыва, пока неясно — специалисты устанавливают все обстоятельства.
Жертвы и масштабные разрушения
К сожалению, не обошлось без жертв. В ходе аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. Их личности в настоящий момент устанавливаются.
Взрыв и огонь нанесли зданию серьезный ущерб. По официальной информации, произошло частичное обрушение квартир на восьмом и девятом этахах. Также сильно пострадали чердачное перекрытие и кровля дома. На место были немедленно стянуты силы и средства МЧС России для ликвидации возгорания и разбора завалов.
Спасательная операция и помощь жильцам
Сразу после инцидента началась эвакуация людей. Спасатели выводили жильцов из задымленного здания. По словам главы города, для тех, кому некуда было идти, организовали пункты временного размещения — туда направили 10 человек. Остальные эвакуированные жильцы приняли решение временно остановиться у родных и близких. Для безопасности весь дом был отключен от газа, электричества и водоснабжения.
В городе введен режим ЧС
Реакция властей была незамедлительной. Глава Алчевска Светлана Гребенькова провела заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главное решение — введение в городе режима ЧС . Это означает, что все городские службы переведены на усиленный режим работы.
На место уже направлена спецтехника для разбора обрушенных конструкций. Кроме того, принято решение о выделении материалов для так называемого «закрытия теплового контура» — это позволит оперативно заделать выбитые окна и повреждения не только в пострадавшем доме, но и в соседних зданиях. Для полного контроля над ситуацией заседания Комиссии будут проходить не менее двух раз в сутки до полной ликвидации последствий.
