В Югорске 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Skoda» устроила смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«На 397 км автодороги „Югра“, 60-летняя женщина, управляя автомобилем „Skoda“, по предварительным данным, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с движущимся во встречного направлении прямо транспортным средством „ВАЗ“. В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о смертельной аварии на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». 19-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Toyota Platz». В результате аварии погибли два человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!