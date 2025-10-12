12 октября 2025
В ХМАО пенсионерка устроила смертельное ДТП. Видео

В Югорске 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Skoda» устроила смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«На 397 км автодороги „Югра“, 60-летняя женщина, управляя автомобилем „Skoda“, по предварительным данным, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с движущимся во встречного направлении прямо транспортным средством „ВАЗ“. В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о смертельной аварии на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». 19-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Toyota Platz». В результате аварии погибли два человека.

