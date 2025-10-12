12 октября 2025

Челябинск к середине октября полностью подключен к отоплению

Тепло пришло в квартиры всех жителей Челябинска
В Челябинске на сегодняшний день к отоплению подключено 100% социальных объектов и многоквартирных домов. Об этом заявил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. 

«На сегодняшний день 100% социальных объектов подключено к отоплению и 100% многоквартирного фонда. На конец прошлой недели у нас оставалось пять-шесть сложных домов, принадлежащих управляющим компаниям ДЕЗ Ленинского района и „Мой дом Урал“. Пришлось приложить достаточно серьезное количество усилий и материалов, техники, людей для того, чтобы восстановить отопление», — заявил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Накануне вечером в домах по Набережной, 10, 20; Каслинская, 52, отопление было восстановлено в полном объеме. Сегодня слесари будут перепускать его для устранения завоздушенности в стояках.

Глава Челябинска Алексей Лошкин поблагодарил управляющие компании, которые оказали экстренную помощь и помогли в решении вопроса — ДЭЗ Калининского района, «Жилкомсерис». «Конечно, здесь нам серьезно помогли коллеги из прокуратуры. Вчерашнее совещание дало, что называется, о себе знать», — добавил Лошкин.

В Челябинске ранее назвали управляющие компании, которые нарушают сроки ремонта сетей. В период отопительного сезона наибольшее количество аварий зафиксировано в домах, находящихся под управлением ООО «ДЕЗ Калининского района» и ООО «Мой дом Урал», рассказали в прокуратуре региона. Выводы были сделаны по результатам анализа деятельности жилищно-эксплуатационных организаций в отопительный период.

